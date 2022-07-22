В Крыму обнаружили потенциальный канал утечки секретных сведений

По информации ведомства, в 2018 году сотрудник компании в Феодосии, выполняя государственный оборонный заказ по строительству малых ракетных кораблей, передал подчиненному материалы, составляющие гостайну. При этом тот не имел допуска к данным. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении работника организации.