В Крыму экс-глава сельсовета обвиняется в превышении полномочий на 1,5 млн рублей

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Правоохранители возбудили
уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении депутата Трудовского
сельского поселения. Об
этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Крыму и Севастополю.
По версии следствия, в июне 2020
года обвиняемая, находясь в должности главы Трудовского сельсовета, незаконно предоставила
бизнесмену в безвозмездное пользование нежилые помещения площадью 400 квадратных метров на цокольном этаже администрации.
В результате бюджету
муниципалитета был причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей. Кроме того,
администрация оплатила 148 тыс. рублей за израсходованную коммерсантом
электроэнергию.
Силовики задержали фигурантку, а
также провели обыски по местам ее проживания и на бывшем рабочем месте.
Сейчас следователи решают вопрос об аресте экс-главы сельсовета.
Ранее в Челябинской области
чиновницу отправили под домашний арест по делу о получении взятки в размере 350
тыс. рублей, передавал телеканал «360».