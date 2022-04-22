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    В Крыму экс-глава сельсовета обвиняется в превышении полномочий на 1,5 млн рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Крыму экс-глава сельсовета обвиняется в превышении полномочий на 1,5 млн рублей

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    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Правоохранители возбудили
    уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении депутата Трудовского
    сельского поселения. Об
    этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Крыму и Севастополю.

    По версии следствия, в июне 2020
    года обвиняемая, находясь в должности главы Трудовского сельсовета, незаконно предоставила
    бизнесмену в безвозмездное пользование нежилые помещения площадью 400 квадратных метров на цокольном этаже администрации.

    В результате бюджету
    муниципалитета был причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей. Кроме того,
    администрация оплатила 148 тыс. рублей за израсходованную коммерсантом
    электроэнергию.

    Силовики задержали фигурантку, а
    также провели обыски по местам ее проживания и на бывшем рабочем месте.
    Сейчас следователи решают вопрос об аресте экс-главы сельсовета.

    Ранее в Челябинской области
    чиновницу отправили под домашний арест по делу о получении взятки в размере 350
    тыс. рублей, передавал телеканал «360».

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