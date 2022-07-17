В круиз, на яхту или пляж: 9 нужных вещей для отдыха на воде

Ольга Карпуть

Отдых у воды в жаркие летние дни — один из самых популярных вариантов досуга. Кто-то предпочитает респектабельный круиз, кто-то любит понежиться на пляже, ну а кому-то необходим активный отдых — на сапах или спортивной яхте. В новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала девять вещей, среди которых можно найти нужную для каждого вида отдыха.

1.Купальник Sport Angel

Цена: 9 690 руб.

Российский бренд специализируется на спортивной одежде, поэтому и купальники в ассортименте скорее для активного спорта, чем просто для загара на пляже. В этом купальнике в серфинг-стиле удобно заниматься разными видами водного спорта: плавки имеют более закрытый крой для поддержки ягодичных мышц и комфорта во время тренировок, а кроп-топ с воротником-стойкой защитит шею и декольте от солнца.

Sport Angel

2.Солнцезащитные очки Brevno

Цена: 25 000 руб.

Если самые ходовые модели солнцезащитных очков уже надоели, и вы ищете что-то необычное, то стоит обратить внимание на российский бренд, который делает оправы из дерева, переработанного пластика и смолы. Модель “Береста”, пожалуй, больше всего приближена к природному “исходнику”.

Brevno

3.Поясная гермосумка Germostar



Цена: 1 889 руб.

Если планируется сплав на лодках, тренировка по яхтингу или прогулка на сапах, то без герметичной сумки не обойтись. В поясную сумку как раз поместятся самые ценные и всегда необходимые предметы вроде телефона или кошелька. К слову, сумку можно брать с собой и на фестиваль или в поход: она также защищает вещи от дождя, пыли и грязи.

Germostar

4.Солнцезащитный крем-стик Clinique (SPF35)

Цена: 3 610 руб.

Солнцезащитный крем для летнего отдыха — вещь обязательная, и уж тем более у воды, где лучи еще и отражаются от поверхности. Стандартный флакон носить с собой не всегда удобно, а на особо чувствительных участках крем хорошо бы обновлять, если на солнце вы проводите несколько часов. В таких случаях можно захватить с собой компактный стик, который позволяет легко нанести средство на губы, зоны около глаз, уши, нос.

Clinique

5.Юбка-парео IRNBY



Цена: 5 900 руб.

Юбка-парео — один из самых соблазнительных и эффектных пляжных нарядов. Если красиво завязать парео самой никак не получается, то можно взять готовый вариант — юбку с разрезом и драпировками. На борту яхты на фоне голубого моря или на пляже особенно эффектно будет смотреться белая модель.

IRNBY

6.Женские шлепанцы Coach

Цена: 13 690 руб.

Резиновая обувь отлично подходит для отдыха на пляже — яркие, похожие на желе шлепанцы из летней коллекции Coach комфортно садятся по ноге и смотрятся весьма задорно.

Coach

7.Платок Radical Chic

Цена: 16 900 руб.

Головной убор — важная часть отпускного образа. Под палящими лучами солнца важно защитить голову от перегрева. Оптимальным вариантом будут шляпы и панамы, но для водной прогулки на яхте можно выбрать и шелковый платок. Синий с лимонами, напоминающими о жаркой Сицилии, отлично дополнит образ в морском стиле.

Radical Chic

8.Ветровка Termit

Цена: 3 399 руб.

Даже в теплый день на воде может быть прохладней, чем на суше, так что, отправляясь в круиз или на яхтинг летом, стоит не забыть и легкую куртку, которая защитит от брызг и ветра. Два вместительных накладных кармана делают эту модель еще и очень практичной.

Termit

9.Доска для серфинга Dior

Цена: 7 900 евро

Чтобы достать этот спортивный товар, российским отдыхающим, конечно, придется приложить больше усилий, чем обычно, но упоминания он стоит. Доска для серфинга Dior с фирменным узором Toile de Jouy стала одной из самых обсуждаемых вещей из актуальной капсульной коллекции бренда Dioriviera.

Dior