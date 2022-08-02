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В кризисные времена европейцы выбирают Samsung и Apple. Статистика показала ситуацию на рынке смартфонов Европы

В кризисные времена европейцы выбирают Samsung и Apple. Статистика показала ситуацию на рынке смартфонов Европы

Согласно данным Counterpoint, европейский рынок смартфонов во втором квартале просел на 11%, до 40 млн аппаратов. 


При этом, как и на глобальном рынке, лидеры сумели нарастить продажи и доли. В частности, Samsung нарастила долю с 27% до 32%, а Apple — с 21% до 24%. Компании продали 13 и 9,6 млн смартфонов соответственно против 12 и 9,2 млн годом ранее. 

В кризисные времена европейцы выбирают Samsung и Apple. Статистика показала ситуацию на рынке смартфонов Европы

А вот Xiaomi, которая замкнула тройку лидеров, существенно сдала. Её доля рухнула с 27% до 19%, хотя ближайшие конкуренты всё равно далеко позади, так как Oppo и Realme занимают лишь 5% и 3% соответственно. К слову, Realme тоже показала рост, так как годом ранее её доля составляла 2%.

apple samsung Xiaomi
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