В Кремле вызвали удивление слова Зеленского, что он не видел российского проекта документа по урегулированию

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В Кремле вызвало вопросы заявление украинского лидера Владимира
Зеленского, что он не видел представленный Москвой проект документа по
урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
сообщает РИА Новости.
«Удивляет, что ему не докладывали об этом», — заявил Песков.
Ранее Россия передала Украине проект документа об
урегулировании, но Киев не спешит с реакцией, отметил Песков. Документ, который Россия
предложила Украине, содержит «четкие формулировки, подчеркнул он. При этом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел российский проект документа по мирному урегулированию.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.