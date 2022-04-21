    В тренде

    В Кремле вызвали удивление слова Зеленского, что он не видел российского проекта документа по урегулированию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Кремле вызвали удивление слова Зеленского, что он не видел российского проекта документа по урегулированию

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    В Кремле вызвало вопросы заявление украинского лидера Владимира
    Зеленского, что он не видел представленный Москвой проект документа по
    урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
    сообщает РИА Новости.

    «Удивляет, что ему не докладывали об этом», — заявил Песков.

    Ранее Россия передала Украине проект документа об
    урегулировании, но Киев не спешит с реакцией,  отметил Песков. Документ, который Россия
    предложила Украине, содержит «четкие формулировки, подчеркнул он. При этом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел российский проект документа по мирному урегулированию.

    В Кремле вызвали удивление слова Зеленского, что он не видел российского проекта документа по урегулированию
    kremlin.ru / Администрация президента России

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »