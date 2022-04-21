В Кремле вызвали удивление слова Зеленского, что он не видел российского проекта документа по урегулированию

Ранее Россия передала Украине проект документа об

урегулировании, но Киев не спешит с реакцией, отметил Песков. Документ, который Россия

предложила Украине, содержит «четкие формулировки, подчеркнул он. При этом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел российский проект документа по мирному урегулированию.