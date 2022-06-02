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В Кремле высказались о сроках проведения референдума по присоединению Донбасса к РФ

В Кремле высказались о сроках проведения референдума по присоединению Донбасса к РФ
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проведение референдума о вхождении республик Донбасса в состав России в нынешних условиях маловероятно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля считает, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность в регионе. По его мнению, голосование среди местных жителей в нынешних условиях вряд ли возможно.  

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России будет целесообразно после выхода на конституционные границы Луганской и Донецкой народных республик. 

референдум Россия
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