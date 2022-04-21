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    В Кремле сообщили о передаче Киеву нового проекта документа по переговорам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Кремле сообщили о передаче Киеву нового проекта документа по переговорам

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская
    сторона в рамках переговорного процесса медлит с ответом на переданный Россией проект
    документа, Киев не стремится интенсифицировать процесс.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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