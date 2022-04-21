В Кремле сообщили о передаче Киеву нового проекта документа по переговорам

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская
сторона в рамках переговорного процесса медлит с ответом на переданный Россией проект
документа, Киев не стремится интенсифицировать процесс.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
загрузка...