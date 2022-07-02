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В Кремле ответили на заявление западных политиков о «победе над Россией» на поле боя

В Кремле ответили на заявление западных политиков о «победе над Россией» на поле боя
globallookpress.com/ Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлениях некоторых западных лидеров о том, что Россию «нужно победить» на поле боя. Он выразил надежду на то, что у руководства других стран еще остались политическая воля и разум.

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», — заявил Песков.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что переговоры между Киевом и Москвой возможны только после «победы Украины». Помимо этого, Премьер Бельгии Александер Де Кроо призвал украинского лидера Владимира Зеленского решать украинский конфликт только силовым путем.

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