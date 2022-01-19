В Кремле ответили на предложение Эрдогана по саммиту Путина и Зеленского в Турции

Необходимо повлиять на Киев для реализации Минских соглашений. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал инициативу главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по проведению саммита президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в республике.
Любые усилия для снижения напряженности в ситуации на востоке страны приветствуются. Однако место переговоров вторично, ответили в Кремле.
Ранее стало известно, что Эрдоган совершит рабочий визит на Украину. Поездка запланирована в ближайшие недели, привели слова представителя лидера Ибрагима Калына на RT.
В настоящий момент в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Он намерен встретиться с Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.