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В Кремле отреагировали на желание Зеленского обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином

В Кремле отреагировали на желание Зеленского обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Желание украинского президента Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином — это «нормальный процесс», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого Зеленский сказал, что хочет провести беседу с главой Китая для обсуждения ситуации на Украине.

«Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также заявил, что не боится попыток Зеленского переманить Пекин на свою сторону.

Ранее сообщалось, что МИД Китая назвал позицию КНР по Украине правильной и справедливой.

Зеленский Песков си цзиньпин Украина
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