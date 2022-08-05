В Кремле отреагировали на желание Зеленского обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином

Желание украинского президента Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином — это «нормальный процесс», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
До этого Зеленский сказал, что хочет провести беседу с главой Китая для обсуждения ситуации на Украине.
«Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию», — сказал Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля также заявил, что не боится попыток Зеленского переманить Пекин на свою сторону.
Ранее сообщалось, что МИД Китая назвал позицию КНР по Украине правильной и справедливой.