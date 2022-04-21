В Кремле не исключили визит Путина в один из госпиталей для встречи с участниками спецоперации ВС РФ

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Президент России Владимир Путин может посетить один из
госпиталей, где находятся участвовавшие в специальной операции на Украине
военнослужащие ВС РФ.
Как сообщили в Кремле, там не исключают встречи главы
государства с российскими военными, находящимися на лечении. Отмечается, что об
этом будет сообщено, «когда придет время».
Вооруженные силы России приступили к спецоперации по
демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ходе обращения к
россиянам Владимир Путин заявил, что целью военных мероприятий является «защита
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
со стороны киевского режима».
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