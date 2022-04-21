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    В Кремле не исключили визит Путина в один из госпиталей для встречи с участниками спецоперации ВС РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Кремле не исключили визит Путина в один из госпиталей для встречи с участниками спецоперации ВС РФ

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    ФАН

    Президент России Владимир Путин может посетить один из
    госпиталей, где находятся участвовавшие в специальной операции на Украине
    военнослужащие ВС РФ.

    Как сообщили в Кремле, там не исключают встречи главы
    государства с российскими военными, находящимися на лечении. Отмечается, что об
    этом будет сообщено, «когда придет время».

    Вооруженные силы России приступили к спецоперации по
    демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ходе обращения к
    россиянам Владимир Путин заявил, что целью военных мероприятий является «защита
    людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
    со стороны киевского режима».

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