В Кремле назвали единственное условие встречи Путина с Зеленским

Российские власти никогда не исключали возможность очной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако для этого нужны соответствующие условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, условие для переговоров на высшем уровне уже давно остается неизменным: наличие некого «финального» документа, который могли бы подписать национальные лидеры. Однако сейчас по инициативе киевских властей, работа над документом фактически остановлена.
«Наша позиция и позиция президента России по встрече с Зеленским хорошо известна… Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена, и есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — констатировал Песков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.