В Кремле назвали единственное условие встречи Путина с Зеленским

«Наша позиция и позиция президента России по встрече с Зеленским хорошо известна… Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена, и есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — констатировал Песков.