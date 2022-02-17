В Красноярском крае подросток получил пулевое ранение губы после нападения неизвестного

В Красноярском крае подросток получил пулевое ранение губы после нападения неизвестного Новости
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел на Соборной площади Минусинска. Там неизвестный выстрелил 17-летнему подростку в лицо из пневматического оружия. Об этом сообщает местная полиция.

По предварительным данным, юноша сидел на качелях, когда к нему подошел молодой человек. По неустановленной причине злоумышленник открыл огонь и ранил школьника. Пострадавший получил пулевое ранение верхней губы. Медики оказали ему необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Специалисты разыскивают преступника.

Под Краснодаром мужчина расстрелял собаку на глазах у ребенка, информирует телеканал «360». Питомец выжил, однако теперь не сможет ходить.

 
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