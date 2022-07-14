В Красноярском крае мужчина до смерти забил супругу после 22 лет брака

Фигурант расправился с 40-летней супругой после 22 лет совместной жизни. Преступление было совершено в их доме на улице Колхозной. Супруги в тот момент находились в нетрезвом состоянии и устроили ругань из-за бытовых вопросов. Мужчина в ярости нанес потерпевшей сильный удар бутылкой по голове, а затем начал избивать руками.