В Красноярском крае мужчина до смерти забил супругу после 22 лет брака

Суд арестовал 44-летнего жителя красноярского села Юдино. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, сообщили в региональном СУ СКР.
Фигурант расправился с 40-летней супругой после 22 лет совместной жизни. Преступление было совершено в их доме на улице Колхозной. Супруги в тот момент находились в нетрезвом состоянии и устроили ругань из-за бытовых вопросов. Мужчина в ярости нанес потерпевшей сильный удар бутылкой по голове, а затем начал избивать руками.
Едва живую супругу он скинул в подпол, где вскоре и наступила ее смерть. Тело в тот же день обнаружили родственники, после чего обратились в правоохранительные органы.
В Мытищах следователи предъявили обвинение 35-летнему мужчине. Пьяный злоумышленник насмерть забил пенсионерку, у которой снимал жилье, сообщило издание РИАМО.