В Красном Лимане российские военные в качестве трофея получили комплекс спутникового интернета Starlink Илона Маска

Вооруженные силы России захватили необычный трофей в освобожденном от украинской армии городе Красный Лиман. В руки военных попал комплекс спутникового интернета глобальной системы Starlink, пишет «Военное дело».
Члены отдельной роты специального назначения совместно с разведчиками 21-й мотострелковой бригады захватили комплекс спутникового интернета глобальной системы Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
Напомним, что комплексы Starlink Киев получил в качестве помощи от Илона Маска после 24 февраля. Комплексы позволяют обеспечить доступ к интернету в тех зонах, где не работает мобильный интернет.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.