В Краснодаре продавец супермаркета выволок посетителя на улицу и жестоко избил

Продавец краснодарского супермаркета напал на мужчину. Инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, сотрудник магазина выволок мужчину на улицу, после чего принялся наносить удары. При этом его коллега стоял рядом и наблюдал.
Пострадавший пытался закрыться руками, а впоследствии потерял сознание. Однако даже этот факт не остановил агрессора, и тот продолжил избивать свою жертву.
Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Также устанавливается мотив нападавшего.