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В Краснодаре продавец супермаркета выволок посетителя на улицу и жестоко избил

В Краснодаре продавец супермаркета выволок посетителя на улицу и жестоко избил
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Продавец краснодарского супермаркета напал на мужчину. Инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, сотрудник магазина выволок мужчину на улицу, после чего принялся наносить удары. При этом его коллега стоял рядом и наблюдал.

Пострадавший пытался закрыться руками, а впоследствии потерял сознание. Однако даже этот факт не остановил агрессора, и тот продолжил избивать свою жертву.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Также устанавливается мотив нападавшего.

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RusNewsToday24
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