Ранее «Народные Новости» сообщали, что Габбард призывала Белый дом отказаться от поставок вооружения Украине и заявляла, что киевской власти следует срочно приступить к переговорам с Москвой. Она подчеркивала, что отправка западного вооружения способствует только эскалации конфликта и не приближает его завершение.