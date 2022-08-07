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В Конгрессе США назвали мошенничество поставки западного оружия на Украину

В Конгрессе США назвали мошенничество поставки западного оружия на Украину
Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Члены палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин опубликовали в соцсети пост, в котором раскритиковали поставки вооружения из Соединенных Шатов на Украину.

Ранее телеканал CBS опубликовал расследование о результатах поддержки Киева со стороны Запада. Выяснилось, что миллиарды долларов военной помощи из США не доходят до получателей.

«Этот фильм — одна из причин, почему я голосовала против. Речь никогда не шла об украинском народе», — написала Грин, подчеркнув, что США никогда не беспокоились о судьбе Украины.

«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — добавила Лорен Боберт.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Габбард призывала Белый дом отказаться от поставок вооружения Украине и заявляла, что киевской власти следует срочно приступить к переговорам с Москвой. Она подчеркивала, что отправка западного вооружения способствует только эскалации конфликта и не приближает его завершение.

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