Члены палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин опубликовали в соцсети пост, в котором раскритиковали поставки вооружения из Соединенных Шатов на Украину.
Ранее телеканал CBS опубликовал расследование о результатах поддержки Киева со стороны Запада. Выяснилось, что миллиарды долларов военной помощи из США не доходят до получателей.
«Этот фильм — одна из причин, почему я голосовала против. Речь никогда не шла об украинском народе», — написала Грин, подчеркнув, что США никогда не беспокоились о судьбе Украины.
«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — добавила Лорен Боберт.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Габбард призывала Белый дом отказаться от поставок вооружения Украине и заявляла, что киевской власти следует срочно приступить к переговорам с Москвой. Она подчеркивала, что отправка западного вооружения способствует только эскалации конфликта и не приближает его завершение.