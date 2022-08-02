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В комплекте с этим смартфоном поставляется ЗУ мощностью 160 Вт. В Сети появилось видео распаковки OnePlus 10T

В комплекте с этим смартфоном поставляется ЗУ мощностью 160 Вт. В Сети появилось видео распаковки OnePlus 10T

Смартфон OnePlus 10T будет представлен завтра, но уже сегодня в Сети появилось видео с распаковкой аппарата. 


Сразу стоит отметить, что огромная упаковка в данном случае отличается от серийной. В таких смартфоны получили лишь обозреватели. Что касается обычной упаковки, которая находится внутри огромной, там имеется фирменный кабель и зарядное устройство. И это ЗУ мощностью 160 Вт! Напомним, сам смартфон поддерживает 150-ваттную зарядку, как OnePlus Ace.  

Также в комплекте есть переходник с USB-C на USB-A, документация и наклейки. 

Дополнительно автор видео показал фирменный чехол, который в комплекте поставляться не будет, а заодно сравнил OnePlus 10T с iPhone 13 Pro Max и Nothing Phone (1).  

OnePlus
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RusNewsToday24
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