В комплекте с этим смартфоном поставляется ЗУ мощностью 160 Вт. В Сети появилось видео распаковки OnePlus 10T

Смартфон OnePlus 10T будет представлен завтра, но уже сегодня в Сети появилось видео с распаковкой аппарата.





Сразу стоит отметить, что огромная упаковка в данном случае отличается от серийной. В таких смартфоны получили лишь обозреватели. Что касается обычной упаковки, которая находится внутри огромной, там имеется фирменный кабель и зарядное устройство. И это ЗУ мощностью 160 Вт! Напомним, сам смартфон поддерживает 150-ваттную зарядку, как OnePlus Ace.

Также в комплекте есть переходник с USB-C на USB-A, документация и наклейки.

Дополнительно автор видео показал фирменный чехол, который в комплекте поставляться не будет, а заодно сравнил OnePlus 10T с iPhone 13 Pro Max и Nothing Phone (1).