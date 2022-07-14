В Коми работников вуза осудят за хищение денег из бюджета на обучение фиктивных студентов

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. На скамье подсудимых оказались 13 сотрудников Сыктывкарского государственного университета, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми.
По версии следствия, с 2017 по 2020 год фигуранты фиктивно зачисляли в вуз абитуриентов из числа родственников и знакомых для обучения за счет бюджетных средств. Всего фиктивными студентами стали 76 человек.
В течение четырех лет мнимые ученики получили стипендии на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. На их обучение из федерального бюджета было выделено еще 16,7 млн рублей, которые впоследствии обвиняемые присвоили себе.
В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.