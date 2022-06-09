В Колпино задержали молодую мать, находившуюся в розыске за истязание малолетней дочери

Правоохранители задержали в Колпино 23-летнюю девушку, которая была объявлена в федеральный розыск по подозрению в истязаниях собственной дочери. Сейчас она находится в изоляторе, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, девушка регулярно избивала свою шестилетнюю дочь и даже выдирала ей волосы. Против нее было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
С 12 мая текущего года горе-мать была объявлена в федеральный розыск, как скрывающаяся от правосудия. К настоящему моменту девушка задержана и помещена в следственный изолятор.
Ранее в Кемеровской области суд вынес приговор по делу местного жителя. Мужчина систематически измывался над своим сыном, поскольку был недоволен его капризами. За истязание ребенка горе-отец получил три года условно, сообщал A42.RU.