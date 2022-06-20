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В клипах «ВКонтакте» заработали новые рекомендации — в режиме реального времени

В клипах «ВКонтакте» заработали новые рекомендации — в режиме реального времени

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Команда «ВКонтакте» рассказала о запуске обновления для сервиса коротких вертикальных видео VK Клипы.


В VK Клипах запустили новую рекомендательную систему, которая в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительские отклики — реакции и комментарии. 

Система учитывает как позитивные отклики, так и негативные: например, с помощью кнопки «Это не интересно» пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент. Таким образом лента клипов будет обновляться, подстраиваясь под интересы и настроение пользователя прямо сейчас.

Сами рекомендации при этом стали разнообразнее. К уже существующим механизмам команда VK Клипов добавила собственную нейросетевую технологию поиска дубликатов. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.

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vk вконтакте Россия
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