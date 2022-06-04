В Китае создали умную подушку, которая поможет не падать с кровати во сне

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В Китае разработали умную подушку, которая оценивает качество сна по движениям головы пользователя. Как заявили разработчики, она точнее, чем фитнес-трекеры и другие подобные устройства.





При этом у подушки есть ещё одна любопытная функция. Новинка призвана предупреждать падение с кровати во сне. Также она подойдёт для людей, которые страдают заболеваниями шеи. Помимо этого, устройство получает энергию от трения и давления, когда пользователь меняет положение тела или переворачивается.

Главной особенностью подушки являются гибкие пористые полимерные пластины из материала, проявляющего трибоэлектрический эффект (электризация из-за трения). Причём их можно разместить и поверх другой подушки, и это сделает её тоже умной.

Пока не сообщается, намерены ли создатели вывести продукт на потребительский рынок или это лишь медицинский инструмент.