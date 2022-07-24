В Китае создали аналог российской беспилотной ракеты-субмарины «Посейдон». У нее ядерная силовая установка и дальность хода до 10 тысяч километров

Китайские ученые смогли разработать аналог российской беспилотной субмарины-торпеды «Посейдон», но при этом китайцы пошли на ряд упрощений. Так, в отличие от оригинального оружия, китайская торпеда не оснащена ядерной боевой частью. Еще одним упрощением стало облегчение силовой установки за счет уменьшения количества экранирующих материалов, а также замена дорогостоящих редкоземельных материалов на более дешевые.





Однако другие характеристики схожи с российскими — дальность действия достигает десяти тысяч километров (достаточно, чтобы поразить Сан-Франциско из Шанхая) и ядерная силовая установка, позволяющая достичь скорости в 30 узлов.

«Посейдон», по своему замыслу, предназначен для доставки ядерного боеприпаса к побережью вероятного противника — взрыв способен не только разрушить (в том числе военную) инфраструктуру, но и вызвать искусственное цунами, а также радиоактивное поражение акватории. Все это является так называемым неприемлемым ущербом для вероятного противника — частью ядерной триады стратегического сдерживания.