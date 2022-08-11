В Китае сфотографировали перспективный электрический внедорожник Interstellar за 120 000 долларов. Обещают проходимость не хуже, чем у Cybertruck

Фотошпионы засняли на дорогах Китая закамуфлированный внедорожник. Как пишет источник, на этих фото – перспективный электромобиль нового бренда Interstellar, за которым стоит флагман индустрии – компания BYD. Это будет очень дорогой автомобиль с незаурядным внедорожным потенциалом.





Подробностей о проекте не так много, как хотелось бы, но сообщается, что автомобиль получит мотор-колеса и полноуправляемое шасси (4WS) – будут поворачиваться и передние, и задние колеса. Проходимость будет не хуже, чем у какого-нибудь Cybertruck, обещана также большая мощность и очень хорошая динамика. Ожидается, что авто получит платформу Huawei, на базе которой будут работать функции системы автономного вождения (приписывают сразу два лидара).









Премьера нового бренда Interstellar может состояться уже в августе, а первого автомобиля (того, что на фото, но уже в товарном виде) – в четвертом квартале текущего года. Продажи новинки должны стартовать в первой половине 2023 года. Называется и цена внедорожника – от 120 до почти 240 тысяч долларов.