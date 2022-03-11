В Китае разоблачили «драму» США с отказом от энергоресурсов России

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Американский лидер Джо Байден восьмого марта объявил о самых жестких санкциях в истории США в отношении России, подразумевающих отказ от импорта всех энергоресурсов, включая нефть. Аналитики китайского издания «Хуаньцю шибао» расценили это объявление о мерах против России в качестве «драматического спектакля», за которым скрывается определенная цель.

Эксперты КНР нисколько не сомневаются, что в случае с громким отказом американского правительства от российских энергоресурсов в основе лежит провокация, рассчитанная на Европу. Американцы прекрасно понимают, что по-настоящему ударить по экономике России можно лишь при скоординированном отказе ЕС и США от российских нефти и газа.

С этой целью Белый дом задействовал метод «принуждения и подстрекания»: он рассчитывает на то, что своим примером сможет направить Европу в нужное русло. Отказ Штатов от импорта энергоресурсов из РФ – не более, чем спектакль, уверены в «Хуаньцю шибао».

«Целью этого спектакля является убедить государства ЕС последовать за США и отказаться от энергоресурсов, поставляемых Россией», – констатировали в китайском издании.

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