В Китае рассказали о панике Запада после слов Путина об Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции оставило под большим впечатлением западное общество. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания NetEasе.

Ближе к концу 2021 году американские и европейские СМИ принялись распространять фейковые новости о подготовке России к войне с Украиной. Вместе с тем Соединенные Штаты начали оказывать на ЕС давление с целью заставить его ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношение Москвы. Тем не менее даже в такой очень непростой для себя ситуации руководство РФ сумело не только найти выход из положения, но и посеять на Западе настоящую панику.

Ключевым моментов, по мнению китайских журналистов, стала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ходе общения с представителями разных СМИ, в том числе иностранных, российский лидер получил вопрос о гарантиях недопущения вторжения Вооруженных сил РФ на Украину. На Западе полагали, что сумели загнать Путина в хитрую ловушку, но не тут-то было.

Глава государства очень ловко ушел от прямого ответа, отметив, что столь частое упоминание в прессе «российского вторжения» можно расценить, как подготовку Киева к реализации силового сценария в Донбассе. Помимо этого, президент России обратил внимание, что именно НАТО должна предоставлять гарантии безопасности с учетом нарушенного обещания не продвигаться на восток и размещения американских ракет в непосредственной близости от российских границ. В конце ответа глава государства сам поинтересовался, как в США отреагировали бы на появление ударного оружия РФ в Мексике или Канаде, пишет «ПолитРоссия».

Многие западные аналитики считают, что эти слова стали самым жестким предупреждением Москвы за последние несколько лет. Кремль ясно дал понять, что больше не намерен терпеть пустую болтовню и ждет от американцев и европейцев конкретных шагов по вопросу взаимной безопасности. Как отметили обозреватели NetEasе, заявление Путина оставило под большим впечатлением западное общество.

«Россия без единого выстрела побеждает США ­– на Западе началась паника», – резюмируют авторы статьи.

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