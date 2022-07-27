Наблюдая за тем, как многомиллиардная военная помощь превращается на Украине в металлолом, США пытаются выместить злобу на союзниках России. Это в том числе относится к Китаю. В качестве примера Sohu назвал регулярные претензии Вашингтона в том, что КНР якобы оказывает РФ военную помощь.