Китайский портал Sohu рассказал, что точность российских ударов по позициям ВСУ в рамках спецоперации ВС РФ на Украине сильно злит США, сообщает «ПолитРоссия».
Вашингтон потратил миллиарды долларов на вооружение украинской армии и поставил Киеву огромное количество техники и вооружения. В руках ВСУ оказались и передовые образцы вооружения стран НАТО.
Однако Россия высокоточными ударами ежедневно уничтожает большое количество западной военной помощи. Зачастую техника даже не успевает доехать до фронта, пишет Sohu, подчеркивая, что это неимоверно злит американские власти.
«Чем больше США накачивают Украину западным оружием, тем более впечатляюще на его фоне выглядят российские успехи», — добавили аналитики портала.
Наблюдая за тем, как многомиллиардная военная помощь превращается на Украине в металлолом, США пытаются выместить злобу на союзниках России. Это в том числе относится к Китаю. В качестве примера Sohu назвал регулярные претензии Вашингтона в том, что КНР якобы оказывает РФ военную помощь.