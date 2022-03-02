В Китае раскрыли, как санкции против России разорят Запад с неожиданной стороны

Введенные Западом многочисленные санкции ударят по США и их союзникам. Такой прогноз дали в исследовательской группе, оказывающей консультационные услуги председателю КНР Си Цзиньпину.

В Пекине взвесили ущерб, наносимый экономическими ограничениями. Жесткие санкции приведут к обратному эффекту.

Из-за финансовых нюансов, спровоцированных восьмилетними санкциями Запада, Москва адаптировалась. Это значит, что в Кремле просчитали варианты реагирования, направленные на экономическую стабилизацию. Один из них – лояльная налоговая политика, повышение банковских ставок и многое другое.

Такая оценка санкций прозвучала из уст младшего научного сотрудника Китайского института современных международных отношений Ма Сюэ. Данное учреждение тесно связано с Министерством госбезопасности Китая, а так же гражданским разведывательным агентством КНР.

По мнению Ма Сюэ, ущерб США от отключения российских банков от системы SWIFT сопоставим с потерями Москвы. Но главный удар кроется в дальнейших перспективах. Помощь Украине разорительна для Европы и США, считает советник. И в дальнейшей перспективе страны ЕС столкнутся с миграционным коллапсом. Беженцы из Украины лягут бременем на бюджеты европейских стран, передает Regnum вывод Ма.

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