В Китае раскрыли, как санкции против России разорят Запад с неожиданной стороны

В Китае раскрыли, как санкции против России разорят Запад с неожиданной стороны Инопресса
На чтение 1 мин. Просмотров 25 Опубликовано Обновлено

Введенные Западом многочисленные санкции ударят по США и их союзникам. Такой прогноз дали в исследовательской группе, оказывающей консультационные услуги председателю КНР Си Цзиньпину.

В Пекине взвесили ущерб, наносимый экономическими ограничениями. Жесткие санкции приведут к обратному эффекту.

Из-за финансовых нюансов, спровоцированных восьмилетними санкциями Запада, Москва адаптировалась. Это значит, что в Кремле просчитали варианты реагирования, направленные на экономическую стабилизацию. Один из них – лояльная налоговая политика, повышение банковских ставок и многое другое.

Такая оценка санкций прозвучала из уст младшего научного сотрудника Китайского института современных международных отношений Ма Сюэ. Данное учреждение тесно связано с Министерством госбезопасности Китая, а так же гражданским разведывательным агентством КНР.

По мнению Ма Сюэ, ущерб США от отключения российских банков от системы SWIFT сопоставим с потерями Москвы. Но главный удар кроется в дальнейших перспективах. Помощь Украине разорительна для Европы и США, считает советник. И в дальнейшей перспективе страны ЕС столкнутся с миграционным коллапсом. Беженцы из Украины лягут бременем на бюджеты европейских стран, передает Regnum вывод Ма.

 
загрузка...
 
Китай Россия санкции США
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru