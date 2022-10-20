в Китае пытаются оценить ущерб от американских экспортных ограничений

На минувшей неделе Министерство промышленности и информационных технологий Китая на прошлой неделе провело серию экстренных совещаний с ведущими полупроводниковыми компаниями страны, чтобы оценить ущерб от новых экспортных ограничений со стороны США.





Как сообщается, министерство вызвало руководителей Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), а также представителей Dawning Information Industry Co.

По данным источника, в Китае настроены не слишком оптимистично. Многие участники встреч утверждали, что американские ограничения означают гибель ряда отраслей. При этом пока что комментариев для СМИ компании и министерство не дали.

При этом эксперты тоже говорят, что новые правила замедлят развитие полупроводниковой индустрии Китая, а также отразится на коммерческих и государственных проектах в этой сфере. Это затронет военный сегмент, отрасли, связанные с искусственным интеллектом, и многие другие элементы, где используются суперкомпьютеры и высокотехнологичные чипы.

Учитывая, что в минувшее воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин призвал страну «выиграть битву» в технологическом секторе, это может означать пересмотр подхода Пекина к развитию своей отрасли высоких технологий. Вероятно, она получит больше государственных дотаций для соперничества с США.