В Китае предупредили об угрозе масштабной войны из-за тайваньской провокации США

Вооруженное столкновение Китая и США становится все более реальным из-за провокационной деятельности Вашингтона, пишет Global Times.
Аналитики китайского издания обратили внимание на решение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Визит запланирован на август. Эксперты считают, что такой шаг Пекин будет рассматривать как провокацию стратегического уровня.
Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян предупредил, что Вашингтон крайне недооценивает решимость руководства КНР, хотя ответ военного характера уже предопределен. По словам аналитика, Пелоси рискует взять на свои плечи ответственность за разжигание крайне опасного конфликта.