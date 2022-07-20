В Китае предупредили об угрозе масштабной войны из-за тайваньской провокации США

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян предупредил, что Вашингтон крайне недооценивает решимость руководства КНР, хотя ответ военного характера уже предопределен. По словам аналитика, Пелоси рискует взять на свои плечи ответственность за разжигание крайне опасного конфликта.