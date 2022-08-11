В Китае назвали «убийственным оружием» готовящиеся к принятию на вооружение ракеты «Циркон»

Аналитики китайского портала Baijiahao назвали гиперзвуковые ракеты «Циркон» неуязвимым оружием президента России Владимира Путина.
«Это убийственное оружие российской армии, не имеющее аналогов в мире», — цитирует китайское издание «Свободная пресса».
Новейшие гиперзвуковые ракеты не способна перехватить ни одна из существующих противовоздушных систем, пишет Baijiahao, отмечая, что на полет до Вашингтона «Циркону» потребуется всего четыре минуты.
Полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя недавнее заявление президента РФ о скором принятии на вооружении ракет «Циркон», напомнил, что американские боеприпасы до сих пор летают на сверхзвуке, а тема отставания США от России в области создания гиперзвуковых комплексов серьезно беспокоит Пентагон.
Ранее Владимир Путин заявил, что первые гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят в ВМФ РФ в ближайшие месяцы.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, заявил, что с появлением ракет «Циркон» на российских кораблях США будет нечего противопоставить РФ. Об этом сообщило издание Argumenti.ru.