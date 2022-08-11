В Китае назвали «убийственным оружием» готовящиеся к принятию на вооружение ракеты «Циркон»

Полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя недавнее заявление президента РФ о скором принятии на вооружении ракет «Циркон», напомнил, что американские боеприпасы до сих пор летают на сверхзвуке, а тема отставания США от России в области создания гиперзвуковых комплексов серьезно беспокоит Пентагон.