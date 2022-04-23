В Китае начали принимать заказы на новейшие телевизоры Huawei Smart Screen V Pro с панелями Super Mini-LED

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28 апреля состоится большое мероприятие Huawei, в рамках которого компания представит новый флагманский смартфон Mate Xs 2, фитнес-браслет Band 7 и телевизоры Smart Screen V Pro. Мы уже писали, что в Китае доступен для заказа Mate Xs 2, но и не только он – телевизоры тоже можно заказать.





Интересная особенность: если на таком этапе (до полноценной премьеры, когда еще не объявлены ни характеристики, ни цены) обычно не требуется вносить депозит, то за Smart Screen V Pro депозит нужен, хотя и небольшой – всего 15 долларов.

На данный момент известно только то, что в составе серии будут ТВ с диагоналями 65 и 75 дюймов. Они будут оснащены панелями Super Mini-LED. Так что можно ожидать большое количество зон подсветки, высокую пиковую яркость и реалистичные цвета.