В Кировской области с начала года зарегистрировали более 400 тысяч нарушений ПДД

При этом более 90% правонарушителей успели оплатить свои штрафы в установленный законом срок, а около 80% из них воспользовались правом уплаты половины штрафа. В отношении лиц, не уплативших своевременно штраф, было возбуждено две тысячи 173 дела. Административный арест пришлось применить к 163 нарушителям.