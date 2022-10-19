В Кировской области с начала года зарегистрировали более 400 тысяч нарушений ПДД

В УГИБДД России по Кировской области оценили ситуацию с правонарушениями на дорогах.
По данным ведомства, с начала 2022 года в Кировской области произошло уже более 437 тысяч нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Большинство из них (более 355 тысяч) удалось зафиксировать средствами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме, сообщает Newsler.ru.
При этом более 90% правонарушителей успели оплатить свои штрафы в установленный законом срок, а около 80% из них воспользовались правом уплаты половины штрафа. В отношении лиц, не уплативших своевременно штраф, было возбуждено две тысячи 173 дела. Административный арест пришлось применить к 163 нарушителям.