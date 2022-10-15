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В Кировской области подвели газопроводы к тысячам участков

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Федеральное агентство новостей

В правительстве Кировской области оценили ход реализации программы бесплатной догазификации участков.

По данным областных властей, на сегодняшний день бесплатно подведены газопроводы к границам 6,5 тысячи земельных участков местных жителей. Недавно начал работать распределительный газопровод в деревне Трушковы Слободского района, сообщает «Кировская правда».

Протяженность сетей этого газопровода превышает девять километров. В скором будущем газифицированы будут еще более 230 частных домовладений.

газ кировская область участки
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