В Кировской области не хватает доступных гостиниц

Министр Георгий Барминов отметил, что загрузка санаториев круглый год составляет почти 100%, гостиниц — 85-95% в пиковый период и 70% в прочее время, передает сетевое издание BNKIROV.RU. При такой загрузке в непиковое время гостиниц не хватает, следовательно, регион не добирает порядка 800-900 туристов при организации крупных мероприятий в пик туристического сезона, прокомментировал ситуацию зампред правительства области Андрей Маури.