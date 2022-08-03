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В Кирове владельца и директора фирмы будут судить за вывод денег за границу

В Кирове владельца и директора фирмы будут судить за вывод денег за границу
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

УМВД по Кировской области завершило расследование в отношении директора и собственника фирмы. Их подозревают в совершении незаконных валютных операций. 

Следствие выяснило, что владелец и директор одной из торговых компаний Кирова вывели за границу 3,8 млн. евро. Это свыше 200 млн. рублей. Для совершения перевода злоумышленники использовали поддельные документы. В результате денежные средства были переведены на счет фирмы, зарегистрированной на Кипре, передает «Newsler». 

Сотрудниками полиции и регионального ФСБ было установлено, что в дальнейшем средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной владельцу бизнеса. 

Уголовное дело в отношении лиц было передано в региональную Прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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