В Кирове владельца и директора фирмы будут судить за вывод денег за границу

Следствие выяснило, что владелец и директор одной из торговых компаний Кирова вывели за границу 3,8 млн. евро. Это свыше 200 млн. рублей. Для совершения перевода злоумышленники использовали поддельные документы. В результате денежные средства были переведены на счет фирмы, зарегистрированной на Кипре, передает «Newsler».