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В Кирове представили исторический маршрут «Вятка железнодорожная»

В Кирове представили исторический маршрут «Вятка железнодорожная»
unsplash.com

Экскурсионный тур «Вятка железнодорожная» представили в Кирове. Исторический маршрут разработан в рамках празднования 160-летия Горьковской магистрали.

Первым участникам экскурсии удалось ознакомиться с историей вокзалов Киров и Киров-Котласский и железнодорожных мастерских. В маршрут также входят ряд других исторических объектов. Например, здание управления Пермь-Котласской железной дороги, дом врача-заведующего профильной больницей Антона Левицкого и старинное общежитие, передает 1istochnik.ru.

Благодаря визиту в специализированный музей экскурсанты могли попробовать себя в роли машиниста. Участники маршрута также осмотрели внутреннее устройство ретро-паровоза.

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RusNewsToday24
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