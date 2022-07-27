В Кирове представили исторический маршрут «Вятка железнодорожная»

Экскурсионный тур «Вятка железнодорожная» представили в Кирове. Исторический маршрут разработан в рамках празднования 160-летия Горьковской магистрали.
Первым участникам экскурсии удалось ознакомиться с историей вокзалов Киров и Киров-Котласский и железнодорожных мастерских. В маршрут также входят ряд других исторических объектов. Например, здание управления Пермь-Котласской железной дороги, дом врача-заведующего профильной больницей Антона Левицкого и старинное общежитие, передает 1istochnik.ru.
Благодаря визиту в специализированный музей экскурсанты могли попробовать себя в роли машиниста. Участники маршрута также осмотрели внутреннее устройство ретро-паровоза.