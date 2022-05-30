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В Кирове появился первый киоск мороженого с роботом-продавцом

В Кирове появился первый киоск мороженого с роботом-продавцом
pixabay.com

Жители Кирова с нетерпением ожидают открытия нового магазина-киоска с роботом в качестве продавца.

Роботизированная торговая точка еще не работает. Но уже известно, что в новом торговом павильоне, который расположился около местного цирка и колеса обозрения, будут продавать мороженое. При этом за прилавком вместо обычного продавца появится робот, сообщает «Кировская правда».

Внешне новый киоск представляет собой стеклянный павильон. Отмечается, что подобные торговые точки уже работают в ряде российских городов. Открытие оригинального магазина в Кирове ожидается в самом начале июня.

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