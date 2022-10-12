Новости04

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Global Look Press | Alexander Farnsworth

Власти Киева в очередной раз объявили о воздушной тревоге в городе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщали о раздавшихся звуках взрыва в Винницкой области. После этого в регионе также объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 10 и 11 октября ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Удары наносились по нескольким городам, в том числе по целям в Киеве. МО РФ сообщало, что все назначенные объекты были поражены.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.