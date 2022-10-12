В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Напомним, что 10 и 11 октября ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Удары наносились по нескольким городам, в том числе по целям в Киеве. МО РФ сообщало, что все назначенные объекты были поражены.