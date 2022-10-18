В Киеве подвергли критике МККК за нежелание защищать украинских военнопленных

Международный комитет Красного Креста якобы не хочет защищать украинских военнопленных, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных», написал Ермак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ранее осенью беседовал с президентом Красного Креста Мирьяной Эггер и призвал организацию посетить линию соприкосновения, потребовать допуск мисси на территорию РФ для проверки украинских военнопленных в Еленовке. По словам Ермака, Украина имеет все основании ожидать четко озвученной позиции от МККК.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.