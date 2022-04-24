В Киеве ответили на слова главы МИД Австрии о «европейском будущем» Украины

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В министерстве иностранных дел Украины ответили на заявления
главы МИД Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву и Брюсселю нужна
новая модель сотрудничества, которая не подразумевала бы членства Украины в ЕС, сообщает РИА Новости.
«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
По словам Николенко, у Украины есть все для того, чтобы
требовать признания ее заслуг для Евросоюза.
«Без преувеличений, наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей», — заявил пресс-секретарь.