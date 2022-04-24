    В тренде

    В Киеве ответили на слова главы МИД Австрии о «европейском будущем» Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Киеве ответили на слова главы МИД Австрии о «европейском будущем» Украины

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    В министерстве иностранных дел Украины ответили на заявления
    главы МИД Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву и Брюсселю нужна
    новая модель сотрудничества, которая не подразумевала бы членства Украины в ЕС, сообщает РИА Новости.

    «Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

    По словам Николенко, у Украины есть все для того, чтобы
    требовать признания ее заслуг для Евросоюза.

    «Без преувеличений, наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей», — заявил пресс-секретарь.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »