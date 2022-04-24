В Киеве ответили на слова главы МИД Австрии о «европейском будущем» Украины

В министерстве иностранных дел Украины ответили на заявления

главы МИД Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву и Брюсселю нужна

новая модель сотрудничества, которая не подразумевала бы членства Украины в ЕС, сообщает РИА Новости.