В Киеве оправдали сомнения США по Украине «плохим настроением» чиновника из Белого дома

«Есть “ястребы”, есть “голуби”, а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный “сотрудник аппарата” в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: “Все пропало, Путин побеждает”», — написал Подоляк в Telegram.