В Киеве оправдали сомнения США по Украине «плохим настроением» чиновника из Белого дома

Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что публикация представителей Белого дома с сомнениями по Украине и «возвратом» территорий была вызвана «плохим настроением» чиновников.
Речь идет о сообщении телеканала CNN, ссылающегося на высокопоставленных чиновников. В ней говорилось, что официальные лица США все больше сомневаются в возможности Украины вернуть контроль над утраченными территориями.
«Есть “ястребы”, есть “голуби”, а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный “сотрудник аппарата” в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: “Все пропало, Путин побеждает”», — написал Подоляк в Telegram.