Новости0

В Киеве оправдали сомнения США по Украине «плохим настроением» чиновника из Белого дома

В Киеве оправдали сомнения США по Украине «плохим настроением» чиновника из Белого дома
globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что публикация представителей Белого дома с сомнениями по Украине и «возвратом» территорий была вызвана «плохим настроением» чиновников.

Речь идет о сообщении телеканала CNN, ссылающегося на высокопоставленных чиновников. В ней говорилось, что официальные лица США все больше сомневаются в возможности Украины вернуть контроль над утраченными территориями.

«Есть “ястребы”, есть “голуби”, а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный “сотрудник аппарата” в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: “Все пропало, Путин побеждает”», — написал Подоляк в Telegram.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.