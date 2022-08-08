В Киеве объявили о первых поставках на Украину немецких зенитных установок Gepard

Киев получил от Берлина первые зенитные самоходные установки Gepard, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Напомним, в июне Правительство Германии заявило о намерении отправить на Украину 30 зенитных установок.
ЗСУ Gepard начали разрабатывать в 60-х годах и запустили в серийное производство в 1973 году. За все время было выпущено около 600 установок, большую часть которых эксплуатировали армии Германии и Нидерландов.
В 2011 году ФРГ сняла с вооружения морально устаревшие зенитные комплексы. Снарядов к их пушкам Oerlikon швейцарского производства в Германии также не осталось. В Берне при этом отказались поставлять боеприпасы на Украину.
Позже правительство ФРГ нашло в Норвегии производителя, согласившегося отправить Киеву снаряды для ЗСУ Gepard, сообщило издание URA.RU.