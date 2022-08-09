В Киеве назвали заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон частью психологической операции

Все заявления о якобы готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины на Херсон были частью информационно-психологической операции. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Была ли это информационно-психологическая операция (заявления о контрнаступлении на Херсон – Прим. ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть информационно-психологической операции», – сказал советник Зеленского.
Подоляк также добавил, что главной и ключевой задачей украинской стороны является деморализация российских войск.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.