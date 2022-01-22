В Киеве назвали форс-мажор, который станет катализатором распада Украины

Юбилей УПА на Украине отпразднуют на государственном уровне Украина
На чтение 2 мин. Просмотров 70 Опубликовано Обновлено

Киевский эксперт в области энергетики Валентин Землянский заявил о возможности распада Украины из-за спровоцированного по причине дефицита газа экономического сепаратизма.

Пока киевские власти продолжают нагнетать антироссийскую истерию, рассказывая о мнимой войне с РФ, Украина столкнулась с реальной угрозой. Она выражается в неспособности высшего руководства самостоятельно справиться с экономическими проблемами и вывести страну из энергетического кризиса. На фоне острого дефицита газа власти Незалежной не перестают поднимать цены на ЖКУ, тем самым подогревая протестные настроения в обществе и провоцируя социальный взрыв.

«Меня пугает не «вторжение России», которого однозначно не будет. Меня больше пугает экономический сепаратизм, который может начаться в случае каких-то форс-мажоров. Самый простой пример – нехватка газа», – заявил эксперт Валентин Землянский в эфире YouTube-канала «Общественное мнение».

Специалист пояснил, что поставка голубого топлива в регионы Украины осуществляется по разным схемам. Так, Харьковская и Сумская области получают газ напрямую из России. Они же снабжают центр страны, который также забирает транзитное топливо. А все, что находится западнее Киева, тут проблема, отметил эксперт. Туда, по его словам, энергоресурсы и вовсе могут не дойти. В итоге это приведет к тому, что начнут закрываться промышленные предприятия и вырастет безработица. А в таких условиях местные элиты будут думать исключительно о собственном благополучии. И не исключено, что они станут налаживать более тесное сотрудничество с Румынией, Польшей, Венгрией, Белоруссией и РФ, а это в конце концов приведет к распаду страны.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru