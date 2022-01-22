В Киеве назвали форс-мажор, который станет катализатором распада Украины

Киевский эксперт в области энергетики Валентин Землянский заявил о возможности распада Украины из-за спровоцированного по причине дефицита газа экономического сепаратизма.

Пока киевские власти продолжают нагнетать антироссийскую истерию, рассказывая о мнимой войне с РФ, Украина столкнулась с реальной угрозой. Она выражается в неспособности высшего руководства самостоятельно справиться с экономическими проблемами и вывести страну из энергетического кризиса. На фоне острого дефицита газа власти Незалежной не перестают поднимать цены на ЖКУ, тем самым подогревая протестные настроения в обществе и провоцируя социальный взрыв.

«Меня пугает не «вторжение России», которого однозначно не будет. Меня больше пугает экономический сепаратизм, который может начаться в случае каких-то форс-мажоров. Самый простой пример – нехватка газа», – заявил эксперт Валентин Землянский в эфире YouTube-канала «Общественное мнение».

Специалист пояснил, что поставка голубого топлива в регионы Украины осуществляется по разным схемам. Так, Харьковская и Сумская области получают газ напрямую из России. Они же снабжают центр страны, который также забирает транзитное топливо. А все, что находится западнее Киева, тут проблема, отметил эксперт. Туда, по его словам, энергоресурсы и вовсе могут не дойти. В итоге это приведет к тому, что начнут закрываться промышленные предприятия и вырастет безработица. А в таких условиях местные элиты будут думать исключительно о собственном благополучии. И не исключено, что они станут налаживать более тесное сотрудничество с Румынией, Польшей, Венгрией, Белоруссией и РФ, а это в конце концов приведет к распаду страны.

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