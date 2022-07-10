В Киеве избили и облили краской женщину за поддержку России

Как рассказали авторы, н аодной из улиц Кива националисты напали на женщину, вначал избив ее и разбросав продукты, которые она несла, а затем облили краской под одобрительные возгласы прохожих. По словам очевидцев, женщина выкрикивала лозунги в поддержку России и паталась помешать сбору средств на нужды ВСУ.