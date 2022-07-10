Обозреватели портала URA.RU сообщили, что киевские националисты напали на местную жительницу за то, что она поддерживает Россию.
Как рассказали авторы, н аодной из улиц Кива националисты напали на женщину, вначал избив ее и разбросав продукты, которые она несла, а затем облили краской под одобрительные возгласы прохожих. По словам очевидцев, женщина выкрикивала лозунги в поддержку России и паталась помешать сбору средств на нужды ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.