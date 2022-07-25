«В Киев не ездите»: блогер КомикадZe спародировал пьяного Зеленского на VK Fest

Блогер Макс КомикадZe, пародирующий президента Украины Владимира Зеленского, появился на концерте VK Fest.
Он в шутку рассказал о ситуации в Киеве, употребив при этом нецензурную лексику. Блогер также держал в руке бокал вина и притворялся пьяным, заявив, что у него «отходняк».
«В Киев не ездите, там ***** (плохо. — Прим. ред.). Киев — Россия, я уже договорился, все нормально. Слава России!» — сказал КомикадZe.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео о «приключениях Зеленского», которого сыграл Макс КомикадZe.