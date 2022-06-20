В Кемерово создали «Квас-Кузбасс» взамен иностранной газировке

Отмечается, что в приложении «СберМегаМаркет» уже готовы продавать «Квас-Кузбасс» онлайн, но напиток еще не дошел до потребителей. Между тем известно, что 1,5 литра можно будет купить за 109 рублей, а стоимость 0,5 литра напитка составляет 39 рублей.