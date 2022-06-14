В Каменске-Уральском 11-летнюю девочку избили и принудили к оральному сексу с пенсионером

Зверства произошли на одной из остановок города, где потерпевшая находилась со своим младшим братом. В этот же день над несовершеннолетней надругался пожилой мужчина, угрожая, что вызовет полицейских. Позже выяснилось, что ролик с изнасилованием 11-летней девочки попал в интернет.