В Каменске-Уральском 11-летнюю девочку избили и принудили к оральному сексу с пенсионером

Две сверстницы напали на 11-летнюю школьницу и жестоко избили ее в Каменске-Уральском в Свердловской области. После случившегося подростки сняли, как пенсионер принудил жертву к оральному сексу. Несовершеннолетние опубликовали соответствующую запись в соцсетях, сообщает издание E1.RU.
Зверства произошли на одной из остановок города, где потерпевшая находилась со своим младшим братом. В этот же день над несовершеннолетней надругался пожилой мужчина, угрожая, что вызовет полицейских. Позже выяснилось, что ролик с изнасилованием 11-летней девочки попал в интернет.
В настоящее время правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 68-летний местный житель. Другие детали случившегося устанавливаются. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.