В Калмыкии направлявшийся на соревнования 12-летний школьник захлебнулся в водоеме

Двенадцатилетний спортсмен из Тольятти погиб по дороге на сборы в Адыгее: мальчик захлебнулся, купаясь в водоеме во время остановки в Калмыкии. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, передает пресс-служба республиканского СК.