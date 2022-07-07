Новости0

В Калмыкии направлявшийся на соревнования 12-летний школьник захлебнулся в водоеме

В Калмыкии направлявшийся на соревнования 12-летний школьник захлебнулся в водоеме
pxhere.com

Двенадцатилетний спортсмен из Тольятти погиб по дороге на сборы в Адыгее: мальчик захлебнулся, купаясь в водоеме во время остановки в Калмыкии. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, передает пресс-служба республиканского СК.

Трагедия произошла 6 июля в Михайловском канале в селе Джалыково. Отмечается, что мальчик ехал на спортивные сборы в сопровождении тренера.

После гибели школьника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Похожий инцидент произошел в Селивановском районе Владимирской области. Один из местных жителей утонул в противопожарном пруду прямо во время празднования своего дня рождения, сообщал «Царьград».

калмыкия подросток ск спортсмен уголовное дело утонувший
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.