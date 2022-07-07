В Калмыкии направлявшийся на соревнования 12-летний школьник захлебнулся в водоеме

Двенадцатилетний спортсмен из Тольятти погиб по дороге на сборы в Адыгее: мальчик захлебнулся, купаясь в водоеме во время остановки в Калмыкии. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, передает пресс-служба республиканского СК.
Трагедия произошла 6 июля в Михайловском канале в селе Джалыково. Отмечается, что мальчик ехал на спортивные сборы в сопровождении тренера.
После гибели школьника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Похожий инцидент произошел в Селивановском районе Владимирской области. Один из местных жителей утонул в противопожарном пруду прямо во время празднования своего дня рождения, сообщал «Царьград».